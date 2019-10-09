Российские гимнасты завоевали золото ЧМ в командном многоборье впервые в истории

Российские гимнасты заняли первую строчку в командном зачете на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне успешно прошли этап квалификации, заняв первое место. В решающий соревновательный день сборная России набрала 261,726 балла и обеспечила себе первое место по итогам турнира. Второе место осталось за представителями Китая (260,729 балла). На третьей строчке расположились японцы (258,159 балла).

В составе сборной России выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович и Владислав Поляшов.

Отечественные гимнасты выиграли золото в командном многоборье впервые в истории России. В 1991 году командный турнир выиграли представители СССР.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике начался 4 октября. Турнир продлится до 13 октября.

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