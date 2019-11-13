Парень совершил благородный поступок и прослыл изменщиком

Жительница США Эбигейл Гибсон (Abigail Gibson) столкнулась с негативной реакцией пользователей сети, когда рассказала в Twitter о благородном поступке своего бойфренда Макса Купфера (Max Kupfer). Твит Гибсон стал вирусным, набрав 26 тысяч лайков и ретвитов.

Бойфренд преподнес ее лучшей подруге Стефани букет цветов, узнав о том, что ей изменил парень. Купфер хотел доказать Стефани, что она заслуживает большего, чем неверный партнер. «Он знает, что если он встречается со мной, то встречается и с моими друзьями», — написала Гибсон.

Реакция пользователей на твит оказалась неожиданной для опубликовавшей его девушки. Многие юзеры обвинили ее парня в измене. «Мило, но кто будет покупать цветы тебе, когда они займутся сексом?» — недоумевал комментатор MissFucapabra. «Не удивляйся, когда застанешь их в постели», — советовал FemaleWithaBrain.

Пользовательница Mariaaa заявляла, что ее бойфренд никогда не станет дарить цветы ее подруге. Ее комментарий стал популярнее, чем оригинальный пост, набрав больше 95 тысяч лайков и ретвитов. «Мой парень не покупает мне цветов, так что уж лучше пусть не покупает их и подругам», — выражала свое мнение юзер Angie.

Некоторые комментаторы поддержали Гибсон и осудили тех, кто заподозрил ее бойфренда в измене. «Любой, кто считает такой поступок неуместным, просто не уверен в себе и обладает странным и извращенным мышлением. Это ведь не ситуация, когда ее парень покупает цветы какой-то случайной девушке», — возмутилась Michelly, добавив, что если бы у ее лучшей подруги было бы разбито сердце, она была бы счастлива утешить ее.

Сама Гибсон призналась, что была поражена количеством негативных комментариев. Она пояснила, что парень согласовал с ней покупку цветов Стефани, а также отметила, что бойфренд подруги регулярно покупал ей цветы. Стефани рассказала, что была так растрогана поступком Купфера, что чуть не расплакалась.

Ранее другая пользовательница по имени Лилли узнала об измене возлюбленного, обнаружив его тайный профиль в Facebook. Она случайно обнаружила его секретный аккаунт во время уборки.

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