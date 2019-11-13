Галкину предрекли проблемы из-за слов о цензуре на российском ТВ

Телепродюсер и бывший участник игр КВН Леонид Мазор предположил, что у юмориста Максима Галкина могут возникнуть проблемы после резких публичных высказываний о российских телеканалах. Своим мнением он поделился с «Радио Свобода».

Мазор заявил, что Галкин довольно смел, однако он поступил неэтично, выступив с критикой телевидения. По словам телепродюсера, комик «кусает руку», которая его «кормит». Он убежден, что зрители были шокированы подобными заявлениями, так как многие до сих пор ассоциируют юмориста с гламуром, «который не высказывается, который сидит спокойно, получает свою зарплату».

Он пояснил, что такие острые высказывания потенциально могут иметь последствия. Однако, уверен он, пока Галкин не позволяет себе подобных заявлений на московских концертах, давления на него не окажут. Но в противном случае «станет страшно многим». «Вот тогда, наверное, поступит приказ запрещать, не пущать и прочие "щать"», — заключил он. Мазор также предположил, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст способен «лавировать между правдой и ложью» и умеет правильно манипулировать людьми, поощряя и наказывая их.

Ранее Галкин во время выступления в Новосибирске заявил, что на российском телевидении есть цензура, и раскритиковал популярные телепередачи. Позднее его слова поддержал Владимир Познер. Ряд телеведущих выступили с критикой слов Галкина, среди них — Владимир Соловьев и Артем Шейнин.

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