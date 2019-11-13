Карпин пожаловался на «убийственные» проблемы «Ростова»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал финансовые проблемы команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин заявил, что у руководства клуба не впервые возникает задолженность перед игроками. Он отметил, что заговорил об этом после того, как информация получила огласку. «Финансовая блокада может просто убить клуб. Без поддержки правительства области, которое является акционером "Ростова", стабилизация нереальна», — добавил тренер.

О денежных проблемах «Ростова» стало известно ранее 13 ноября. Отмечалось, что у клуба остался лишь один источник финансирования, вследствие чего в зимнее трансферное окно ростовчане будут вынуждены расстаться с ключевыми игроками.

На сайте «Ростова» в числе спонсоров указаны следующие компании: «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (титульный спонсор), «Новошахтинский завод нефтепродуктов», «Бетринг» и «Трубная металлургическая компания».

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает третье место, набрав 30 очков. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 36 очков.

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