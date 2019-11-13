Один из лидеров Премьер-лиги задолжал футболистам и приготовился к распродаже

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Валерий Карпин

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» испытывает финансовые трудности, из-за чего может расстаться с ведущими игроками. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Ростов» в течение трех месяцев не платит футболистам зарплату и премиальные. Это связано с тем, что у клуба остался лишь один источник финансирования. Остальные спонсоры в последнее время не оказывают помощи команде. Если ростовчане не смогут найти других спонсоров, то зимой они будут вынуждены расстаться с ключевыми игроками.

В число тех, кто, вероятно, будет продан, вошли защитник Дмитрий Чистяков, полузащитники Матиас Норманн, Ивелин Попов, Роман Еременко, Алексей Ионов, нападающий Эльдор Шомуродов. Кроме того, «Ростов» могут покинуть президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

На сайте «Ростова» в числе спонсоров указаны следующие компании: «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (титульный спонсор), «Новошахтинский завод нефтепродуктов», «Бетринг» и «Трубная металлургическая компания».

В сезоне-2019/2020 «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 16 матчах команда набрала 30 очков. Лидирует «Зенит», в активе которого 36 очков.

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