В российском футболе нашелся еще один клуб-должник

Игроки клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» не получают зарплату последние два с половиной месяца. Об этом ТАСС рассказал директор саранской команды Николай Левин.

Представитель «Мордовии» не стал уточнять, о какой именно суме идет речь. В то же время он подчеркнул, что клуб ищет спонсоров в том числе и за пределами республики.

«Мордовия» идет 20-й в турнирной таблице ФНЛ. В 22 матчах команда набрала 15 очков. В прошлом сезоне клуб из Саранска выступал в Профессиональной футбольной лиге.

Ранее 13 ноября стало известно о финансовых проблемах клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов». Сообщалось, что южане в течение трех месяцев не платят футболистам зарплату и премиальные. Это связано с тем, что у клуба остался лишь один источник финансирования. В связи с этим команду зимой могут покинуть ведущие футболисты, а также главный тренер Валерий Карпин.

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