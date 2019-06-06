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Российскую премьер-лигу расширят

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В Российской премьер-лиге (РПЛ) согласились на увеличение количества участников первенства. Об этом в сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что данную информацию подтвердил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев. В РПЛ приняли решение расширить чемпионат до 18 команд.

С 1994 года в чемпионате России соревнуются 16 клубов. Количество участников не поменялось и с образованием Премьер-лиги в 2001 году. Однако первые национальные первенства отличались по количеству команд. Так, в 1992 году за титул чемпиона России боролись 20 клубов. В 1993 году количество участников сократилось до 18.

Из-за нехватки денег ряд команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не может позволить себе выход в РПЛ. Кроме того, клубы элитного дивизиона также сталкиваются с финансовыми проблемами и в некоторых случаях снимаются с турнира.

Так, по итогам сезона-2017/2018 махачкалинский «Анжи» сохранил место в РПЛ, несмотря на 14-е место в чемпионате и поражение в стыковых матчах против «Енисея». Пермский «Амкар» и «Тосно», занявшие 13-е и 15-е места соответственно, были расформированы, а махачкалинцы остались в РПЛ из-за нехватки участников.

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