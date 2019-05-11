«Енисей» посмеялся над собственным вылетом из РПЛ

Красноярский «Енисей» шуткой отреагировал на досрочный вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Запись доступна в Twitter-аккаунте клуба.

«Привет, Футбольная национальная лига (ФНЛ), скучали?» — написано в посте.

Ранее 11 мая красноярский клуб разгромно проиграл «Краснодару» со счетом 0:4 и потерял шансы попасть в зону стыковых матчей и избежать вылета из чемпионата. Следующий сезон команда начнет в ФНЛ, во втором по силе дивизионе российского футбола.

После 28 матчей лиги в активе красноярцев лишь четыре победы. Всего «Енисей» потерпел 17 поражений и семь раз сыграл вничью.

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