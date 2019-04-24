Российский футбольный клуб захотел форму с портретом Бузовой

Женский футбольный клуб «Енисей» провел конкурс на лучший дизайн третьего комплекта формы для команды. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

В конкурсе участвовало более десяти вариантов оформления экипировки. Методом голосования футболистки выбрали три эскиза: черно-красный комплект, черную форму с силуэтом льва — символа клуба, а также футболку с портретом певицы и телеведущей Ольги Бузовой и эмблемой команды.

Пресс-служба клуба отметила аккаунт артистки в публикации и написала:« Разрешит ли Ольга Бузова сыграть в форме с ее фотографией?». На момент написания заметки певица никак не прокомментировала предложение.

В декабре 2018 года футбольный клуб КАМАЗ предложил Бузовой стать спонсором команды. В случае согласия певицы команда пообещала подарить ей белоснежный грузовик «КАМАЗ», обернутый голубым бантом.

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