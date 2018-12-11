Бузовой предложили КАМАЗ за футболистов

Футбольный клуб КАМАЗ предложил певице Ольге Бузовой стать спонсором команды. Об этом заявил представитель клуба Артем Раскольников на ролике, выложенном на официальном YouTube-канале спортивного объединения.

«КАМАЗ из Набережных Челнов — клуб с большой историей, развитой инфраструктурой и внушительной армией болельщиков. Вместе с вами мы бы могли добиться больших успехов, и наш клуб может стать одним из грандов российского футбола», — заявил он.

В случае согласия со стороны певицы команда пообещала подарить ей белоснежный грузовик «КАМАЗ», обернутый голубым бантом.

В январе Бузова не исключила возможности стать тренером сборной России по футболу. Бузова отметила, что умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе. Она также добавила, что с симпатией относится к московскому «Спартаку».

В 2012 году телеведущая вышла замуж за полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В декабре 2016 года они расстались.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!