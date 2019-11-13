Медведев поручил разобраться с мусорной проблемой в российском городе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае поручил губернатору региона Виктору Томенко разобраться с проблемой мусора в Бийске, где был введен режим ЧС из-за ухудшения санитарной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 13 ноября.

«Прошу подготовить предложения по решению тех проблем, которые там накопились», — сказал Медведев.

Как сообщили в городской администрации, к настоящему моменту ликвидированы две из семи свалок, вывезено более 40 тонн отходов. Прокуратура проверит законность действий владельцев полигона.

О введении в городе режима чрезвычайной ситуации 11 ноября сообщили в пресс-службе мэрии Бийска. Между тем в главном управлении МЧС по Алтайскому краю эту информацию отвергают.

По информации портала «Бийский рабочий», проблемы с мусором начались из-за противоречий между региональным оператором «Спецобслуживание-Центральное» и руководством городского полигона ТБО «Спецобслуживание плюс».

Накануне глава Минприроды Дмитрий Кобылкин призвал губернаторов 16 регионов принять меры для предотвращения «мусорного коллапса».

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