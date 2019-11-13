Подросток выкрал у родителей 2,5 миллиона рублей и пустил их на Telegram-канал

Школьник из Москвы отдал 2,5 миллиона рублей неизвестному, который пообещал ему помочь с раскруткой Telegram-канала. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на столичный главк МВД.

Три месяца назад 13-летний подросток познакомился в мессенджере с неким мужчиной, который предложил ему запустить свой канал. Средства на это мальчик позаимствовал у родителей.

12 ноября мать подростка обратилась в полицию, заявив, что обнаружила пропажу семейных накоплений из домашнего сейфа. Всего у семьи пропало 2,515 миллиона рублей. Ее сын признался, что переводил их на карту незнакомцу, а также встречался с ним лично для передачи средств. Сотрудники полиции начали проверку по делу.

Ранее представитель Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка мессенджера на территории России не означает запрет на его использование. Telegram был заблокирован в апреле 2018 года по решению Таганского суда. Причиной стал отказ администрации сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования. Они позволили бы сотрудникам спецслужб читать переписку пользователей.

В августе 2018 года пользователи «ВКонтакте» массово жаловались на то, что шантажисты вымогали у них деньги из-за постов, которые можно было бы счесть экстремистскими.

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