В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела. Об этом сообщила председательница комиссии Наталья Ерпылева, ее заявление опубликовано на сайте ВШЭ.

По словам Ерпылевой, в обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно получают уведомления о ее решениях, однако в данном случае этого не произошло. Она также подчеркнула, что ВШЭ придерживается принципов академической свободы, но сотрудникам вуза не следует забывать об ответственности за публичные заявления, которые «могут спровоцировать негативную реакцию общественности».

Ранее Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о «клоачном» русском языке, поскольку дал руководству вуза все объяснения. Тогда же профессор отметил, что узнал о решении университетской комиссии из СМИ, не получив никаких документов. Он добавил, что писал комментарий о русском языке как частное лицо.

29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Позже филолог пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны». Комиссия ВШЭ рекомендовала ему извиниться за «сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний», а также дезавуировать их.

Ассоциация писателей «Свободное слово» написала открытое письмо в поддержку филолога Гасана Гусейнова. «Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых — осталась в далеком прошлом. И тут мы ошиблись вновь», — говорится в заявлении, под которым подписались более 100 человек. Среди них — Людмила Улицкая, Денис Драгунский, Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн.

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