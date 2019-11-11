Назвавшего русский язык «клоачным» профессора поддержали более сотни писателей

Ассоциация писателей «Свободное слово» написала открытое письмо в поддержку филолога Гасана Гусейнова после того, как комиссия Ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) порекомендовала ему извиниться за пост о «клоачном» русском языке. Письмо опубликовано на официальном сайте организации.

«Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых — осталась в далеком прошлом. И тут мы ошиблись вновь», — говорится в заявлении, под которым подписались более 100 человек. Среди них — Людмила Улицкая, Денис Драгунский, Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн.

«Какими станут 20-е годы нынешнего века, зависит от нас, в том числе и от нашей готовности отстаивать право ученого на свободное высказывание. И если флагманы отечественного образования и науки — главные вузы страны — будут отказывать в предоставлении этого права своим преподавателям, равно как и студентам, — наш завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего», — отмечается в письме.

29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Позже филолог пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

8 октября комиссия ученого совета ВШЭ рекомендовала извиниться за «сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний», а также «дезавуировать» их. Там посчитали, что слова Гусейнова повлекли «ущерб для деловой репутации университета».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!