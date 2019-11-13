«Человек-паук» провалил восхождение на небоскреб в Париже

Французский альпинист Ален Робер, известный как «человек-паук», не смог забраться на 152-метровый небоскреб «Ариан» в районе Дефанс на западе Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

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Экстремал, которому в августе исполнилось 57 лет, начал восхождение в среду, 13 ноября, около 11 утра по местному времени и почти достиг вершины, но не сумел залезть на крышу офисного здания и был вынужден пробраться в одно из окон. За действиями альпиниста наблюдали сотрудники правоохранительных органов и компаний, расположенных в небоскребе. Один из них отметил, что наблюдатели нервничали, вероятно, гораздо больше, чем сам «человек-паук». После того, как Робер спустился вниз, его задержали полицейские.

В сентябре 2007 года Ален Робер забрался на 242-метровую башню «Запад» в международном деловом центре «Москва-Сити». Экстремал совершил восхождение за 30 минут.

Ранее в ноябре двух российских бейсджамперов задержали в Южной Корее за незаконное проникновение на крыши домов. Молодые люди прыгнули с крыши 40-этажного здания в Пусане, а на следующий день повторили трюк, но уже с 42-этажного отеля. Видео своих прыжков они загружали в социальные сети.

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