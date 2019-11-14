Enter Shikari выпустили фильм о туре по России

Британская пост-хардкор-группа Enter Shikari выпустила фильм Further East о своем туре по России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Посмотреть картину, снятую фотографом Томом Пулленом, можно во «ВКонтакте». В марте этого года музыканты посетили восемь российских городов за две недели. В ленте были собраны самые значимые моменты гастролей: начиная с выступления на шоу «Вечерний Ургант», эфиров на крупнейших радиостанциях и масштабных концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и заканчивая клубными шоу и прогулками по замерзшему озеру Байкал.

Состоящая из четырех участников группа Enter Shikari была основана в 2003 году. В своем творчестве они объединяют хардкор и транс, пост-хардкор и металкор, а также используют электронные сэмплы.

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