Макгрегора посчитали позором MMA

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейри раскритиковал ирландца Конора Макгрегора. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

32-летний бразилец отреагировал на пост Макгрегора, который 12 ноября прокомментировал годовщину своей победы над американцем Эдди Альваресом, которая принесла ему второй титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Ты двойной чемпион, который не смог защитить ни один из титулов. А потом и вовсе опозорил себя и весь наш спорт», — написал Фрейри.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В течение 2018-го из-за паузы в выступлениях ирландец был лишен обоих титулов, а в октябре того же года не смог вернуть пояс в легком весе, уступив российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову.

Фрейри одержал 30 побед и потерпел четыре поражения в карьере. Он является рекордсменом Bellator по количеству побед (18).

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