Пожизненно дисквалифицированный россиянин вернулся в октагон после ухода из UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов вышел в октагон впервые за четыре года и победил американца Дэниела Джеймса на турнире ACA. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний российский тяжеловес одержал победу решением. Турнир ACA прошел в Варшаве. Магомедов в последний раз принимал участие в поединке в октябре 2015-го.

Россиянин не имеет права выступать в MMA на территории США. Американское антидопинговое агентство (USADA) пожизненно дисквалифицировало Магомедова за очередное нарушение антидопинговых правил: боец отказался от сдачи пробы вне соревновательного периода. Проступок стал третьим со стороны россиянина и послужил причиной отстранения. Сам боец позже расторг контракт с UFC.

Под эгидой американской организации он провел три поединка и победил в каждом из них. В России Магомедов выступал в Fight Nights.

Всего в активе тяжеловеса 15 побед и одно поражение.

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