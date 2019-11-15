Работавший с Трампом адвокат будет защищать Коломойского

Неоднократно работавший с президентом США Дональдом Трампом адвокат Марк Касовиц станет юристом украинского миллиардера Игоря Коломойского. О подписании между ними контракта сообщает агентство Bloomberg.

Касовиц будет представлять интересы Коломойского по гражданскому иску в Соединенных Штатах. Там бизнесмена обвиняют в приобретении недвижимости и бизнеса на выведенные из Приватбанка деньги. Речь идет о нескольких миллиардах долларов, которые Коломойский мог похитить, когда являлся совладельцем банка. Отмечается, что миллиардер находится под следствием ФБР и федеральной прокуратуры США.

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В 2017 году Марк Касовиц работал с Дональдом Трампом. В ноябре того же года он рассказал о чувствах Трампа по поводу расследования его связей с Россией. По словам Касовица, Трамп считал, что полностью выведен из-под всяких подозрений.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства после победы на выборах. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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