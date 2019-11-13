Зеленский обвинил Коломойского в причастности к протестам аграриев

На встрече с депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский обвинил олигарха Игоря Коломойского в причастности к протестам против открытия рынка земли. Об этом сообщает «Экономическая правда».

По словам присутствующих на встрече депутатов, президент отметил, что протесты раскачивает «только один человек», имея в виду Коломойского.

Зеленский заявил, что «такие меры оппонентов все равно действуют», однако из-за распространенности опасений по поводу открытия рынка земли он планирует провести референдум о возможности ее покупки иностранцами.

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11 ноября сообщалось, что на ключевых автомагистралях Украины начались протесты аграриев против отмены моратория на продажу земли. В акциях в основном участвуют фермеры и сельские жители, а также представители партии «Национальный корпус». 13 ноября, в день голосования за законопроект, аграрии принесли к зданию Верховной Рады мертвую свинью в гробу, которую они планируют похоронить на площади Конституции.

Ранее Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине, в рамках которой власти планируют открыть рынок земель сельскохозяйственного назначения. Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Украины.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало на сайте проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли. При этом Зеленский не намерен отказываться от идеи проведения реформы, а граждан Украины он призывает не бояться, что землю «в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне».

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