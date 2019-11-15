Российские налоговики захотели отобрать подарки детям за долги родителей

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет забрать подарки у детей из-за долгов их родителей, дело будет рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

ФНС попытается взыскать задолженность с двух сыновей и жены гендиректора «Альянса» Вадима Самыловского. Сообщается, что в декабре 2017 года, после того, как компания обанкротилась, детям подарили восемь объектов недвижимости и два транспортных средства.

Арбитражный суд Москвы признал, что компания Самыловского использовала подконтрольные компании, которыми владела его жена, для исполнения госконтрактов. В результате сэкономленные на налогах деньги были выведены, а компания задолжала 311,7 миллиона рублей, в основном — налоговой службе. Суды трех инстанций не удовлетворили иск по отношению к детям, так как на момент сделки сыновьям не было 18 лет.

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Юрист Дмитрий Тугуши рассказал, что если человек не имел отношения к компании-должнику, то никак не сможет защититься и отстоять свое имущество. Он добавил, что ФНС следует или сразу оспаривать сделку дарения, или запустить процедуру личного банкротства родителей. По его мнению, нужно доказать, что должники знали об угрозе привлечения их к субсидиарной ответственности.

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