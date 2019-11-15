Очередные взрывы на украинских военных складах сняли на видео

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На военных складах в городе Балаклея Харьковской области произошел пожар. Об этом сообщает телеканал «Наш».

Взрывы послышались в 14:30 по местному времени, в городе видны клубы дыма над складами. Чрезвычайное происшествие на военных складах подтвердил мэр города Иван Столбовой. В Государственной службе чрезвычайных происшествий других подробностей случившегося не сообщили.

Предыдущий пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея под Харьковом произошел в марте 2017 года. Возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. Погибших и пострадавших не было. Население из города и близлежащих сел — около 19 тысяч человек — эвакуировали.

Один из очевидцев рассказал, что пожару на складе предшествовал визит высокопоставленных офицеров. «Приезжали генералы, выпивали на базе, и после их отъезда начали происходить взрывы. Что они там делали, никому не известно. Одно могу сказать, что ситуация со взрывами свидетельствует о халатности генералов», — заявил мужчина.

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