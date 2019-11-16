Танкисты США испытали Т-80

Американские танкисты на учениях в Южной Корее протестировали танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3. Соответствующее видео размещено в Twitter пользователем 3rd8cav.

В подписи к другому ролику того же пользователя говорится, что «на холмах у газотурбинных двигателей [танков Т-80] этим утром особый звук».

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В апреле заместитель гендиректора по производству «Омского завода транспортного машиностроения» Алексей Хорошайло заявил, что навесные блоки дополнительной динамической защиты Т-80БВМ способны противостоять противотанковым боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом.

В том же месяце телеканал «Звезда» показал видео, в котором Т-80 выстрелил поленом.

В декабре 2018 года сообщалось, что Т-80БВМ получит возможность стрелять боеприпасами с сердечником из обедненного урана.

По состоянию на 2017 год в Южной Корее насчитывалось около 40 танков Т-80У, значительная часть которых попала туда в 1990-х годах из России в счет уплаты задолженности СССР перед республикой.

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