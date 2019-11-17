Отец Нурмагомедова поведал об «убивающих его» привычках москвичей

Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, порассуждал о менталитете жителей Москвы. Интервью со специалистом вышло в эфире телеканала «Мир 24».

56-летний тренер признался, что предпочитает передвигаться по столице на автомобиле, несмотря «мучения в пробках». «Некоторые вещи меня убивают. Захожу в метро, там сидят [молодые люди] в наушниках. Женщины или старики стоят...» — возмутился Нурмагомедов.

Он также отметил, что в Москве соседи по подъезду редко друг с другом знакомы. «Если в горах что-то у тебя происходит — все вокруг откликаются», — сказал тренер.

Нурмагомедов — заслуженный тренер России. Он включен в Книгу рекордов России как один из самых успешных специалистов. За свою карьеру он сумел подготовить 18 чемпионов мира по различным единоборствам.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он действующий чемпион UFC в легком весе и уже дважды защитил титул. В рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий российский спортсмен занимает вторую строчку, уступая только американцу Джону Джонсу, который является чемпионом UFC в полутяжелом весе.

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