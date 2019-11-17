Познер объяснил отказ Европы поддержать резолюцию против нацизма

Телеведущий Владимир Познер назвал вероятную причину, по которой европейские страны воздерживаются от голосования за резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма. Текст об этом опубликован на сайте журналиста.

«"Нейтральное" отношение к этой резолюции объясняется, скорее всего, тем, что она не поддается реальному действию», — полагает он.

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Познер добавил, что юридически непонятно, что такое «героизация нацизма», равно как и о ком идет речь. По его мнению, данная резолюция носит лозунговый характер и практически неприменима.

8 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Против голосовали только США и Украина, они делают это ежегодно с 2014 года. Россия ежегодно участвует в подготовке данного проекта, который принимается в ООН с 2005-го.

Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале, которая выходит с 2008 года. Популярность у советских телезрителей журналист приобрел после проведения телемостов СССР — США. В 2012 году несколько месяцев был одним из ведущих передачи «Парфенов и Познер» на телеканале «Дождь». Помимо российского гражданства, имеет паспорта США и Франции.

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