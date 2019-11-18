Две трети российских АЗС уличили в обмане покупаталей

Две трети АЗС в России не доливают топливо покупателям. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге.

В ведомстве подчеркнули, что недолив на заправках превышает норму в два-три раза. В 2019 году проверки на АЗС в Центральном федеральном округе показали, что при объеме топлива 10 литров недолив составлял от 50 до 90 миллилитров, тогда как по норме не должен превышать 25 миллилитров.

В 50-литровом объеме бензина эксперты также обнаружили превышение нормы недолива. Допустимый недолив при таком объеме составляет 125 миллилитров, однако проверка показала нехватку в 200-300 миллилитров.

В августе 2018 года стало известно, что наказание за недолив топлива на российских заправках ужесточат. АЗС грозит штраф в размере одного процента от выручки за предыдущий год, но не менее полумиллиона рублей. Наказание за повторное нарушение составит три процента от выручки, но не менее двух миллионов рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2021 году.

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