В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщает Reuters.

Прокурор Ева-Мари Перссон заявила, что словесные показания ключевого свидетеля больше не могут быть доказательством, поскольку он забыл подробности инцидента. Она указала, что память свидетеля «потускнела по естественным причинам».

«После обстоятельной оценки материалов расследования я пришла к выводу, что это устное свидетельство — недостаточно убедительная улика, чтобы на ее основании предъявить обвинения», — приводит агентство ее слова.

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18 ноября Ассанжа оставили под стражей в Лондоне. Его уведомили о том, что 13 и 19 декабря пройдут слушания по поводу его экстрадиции в США. Адвокат журналиста попросила о смягчении условий содержания, но судья ответила отказом.

В конце сентября сообщалось, что Ассанж отбывает свое наказание в условиях, которые хуже, чем у террористов. Журналист находится в полной изоляции и может принимать посетителей только два раза в месяц.

Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил о нарушении прав журналиста и потребовал у ряда стран расследовать это дело — но все они ответили ему отказом.

Министерство юстиции США выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже. Позднее британским властям был направлен официальный запрос о его экстрадиции.

Британская полиция арестовала Ассанжа 11 апреля в здании посольства Эквадора в Лондоне. Это было сделано с разрешения властей страны, которые предоставляли ему убежище на протяжении почти семи лет — Ассанж опасался, что его экстрадируют в Швецию, где против него расследовалось дело об изнасиловании, а затем шведские власти выдадут его США.

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