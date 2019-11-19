Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту автомобильного моста через Лену. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

18 ноября сообщалось, что Путин одобрил строительство моста в районе Якутска. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 82,9 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года в ходе ежегодной пресс-конференции глава государства допустил возможность нового мегапроекта. Он поручил Минтрансу и Минэкономразвития определить экономическую целесообразность моста.

У жителей Якутска нет круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом раз в час ходит паром, зимой машины едут прямо по льду.

Планируется, что при наличии средств строительство моста будет завершено к 2025 году. Его протяженность составит 3,1 километра, еще 10,9 километра будут занимать подходы к мосту от сухопутных трасс.

Строительство моста отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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