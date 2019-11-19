Проект моста через Лену поможет снижать последствия половодья

Новый проект Ленского моста позволит снизить негативные последствия половодья для населенных пунктов Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы предлагаем вантовый сход как у автомобильного моста. У моста будут три опоры над рекой, над руслом реки», — уточнил он. Николаев напомнил о раннем проекте моста, который предполагал строительство 20 опор, однако из-за этого, по словам специалистов, на реке могут появится заторы во время весеннего половодья.

В понедельник, 18 ноября, президент России Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. По предварительным расчетам, стоимость строительства моста составит 82,9 миллиарда рублей. По словам Николаева, проект строительства уже готов.

Строительство моста отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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