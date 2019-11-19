Уволенную за участие в конкурсе Playboy чиновницу вынудили продать квартиру

Уволенная из правительства Тюменской области за участие в конкурсе Playboy Анна Ануфриева продала свою квартиру из-за долгов — после скандала девушку никто не берет на работу, а на выплату ипотеки у нее не хватает денег. Об этом Анна сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любимы. Прости, что я где-то была небрежной, это оттого, что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей-то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти», — поделилась Анна в соцсети.

Материалы по теме «Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс» Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

Издание 72.ru сообщило, что из-за обрушившейся волны негатива у девушки начались проблемы со здоровьем, а отец Анны вообще перестал с ней общаться.

В мае тюменка решила побороться за титул девушки года, приняв участие в конкурсе журнала Playboy. Позднее стало известно, что Ануфриева лишилась работы. Девушка отказалась от комментариев, заявив, что это будет неэтично по отношению к работодателю.

Тогда же российская редакция Playboy предложила Анне принять участие в кастинге журнала. «Очень жаль, что публикация эротической фотосессии — до сих пор рискованный шаг для женщин, способный повлечь за собой проблемы», — сказали в Playboy. За Анну вступилась и «девушка года Playboy 2018» Лидия Пономарева, которая тоже родом из Тюмени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru