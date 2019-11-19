Чемпион СССР несколько дней пролежал мертвым в своей квартире

Бывший теннисист и мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров был обнаружен мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что тело бывшего спортсмена нашла его дочь. По данным полиции, смерть Егорова наступила в период с 13 по 16 ноября. Тело с признаками разложения было доставлено в морг Царицыно. Егоров скончался на 82-м году жизни.

С 2012 года Егоров — член Зала российской теннисной славы. Он трижды становился чемпионом СССР в мужском и смешанном парном разряде. На его счету также победы на Спартакиаде народов СССР и в Кубке СССР.

20 октября в возрасте 52 лет умер отечественный теннисист Александр Волков. В ходе профессиональной карьеры он три раза выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. В составе сборной страны он дважды попадал в финал Кубка Дэвиса.

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