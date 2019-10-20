Умер теннисист Александр Волков

Известный советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников в своем Twitter-аккаунте.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку», — написал Кафельников.

Теннисист умер в субботу, 19 октября, в Калининграде. Причины смерти спортсмена не уточняются.

Александр Волков — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. В международных турнирах теннисист начал принимать участие в 1986 году. За свою карьеру сумел завоевать три титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Спортсмен также стал двукратным финалистом Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994 и 1995). Из активного спорта Волков ушел в 1997 году. С 2002 года работал тренером сборной России по теннису.

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