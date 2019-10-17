Впавший в кому после нокаута боксер умер

Американский боксер Патрик Дэй умер в больнице в Чикаго. Об этом сообщается на сайте Всемирного боксерского совета (WBC).

27-летний спортсмен в ночь на 13 октября участвовал в поединке против Чарльза Конвелла и был нокаутирован. Дэй получил черепно-мозговую травму, в бессознательном состоянии его доставили в больницу. Боксеру была проведена операция, однако 16 октября он скончался.

На счету Дэя 17 побед, четыре поражения и одна ничья. Его поединок проходил в андеркарде боя Александр Усик — Чез Уизерспун, победу в котором одержал украинский боксер.

23 июля скончался российский боксер Максим Дадашев. Спортсмен был доставлен в больницу после нокаута и перенес трепанацию черепа. Позже выяснилось, что во время поединка Дадашев перенес инсульт.

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