Стало известно о состоянии впавшего в кому боксера

Американский боксер Патрик Дэй перенес операцию на головном мозге и находится в критическом состоянии. Об этом сообщает «Би-би-си».

27-летний спортсмен поступил в одну из больниц Чикаго после того, как был нокаутирован Чарльзом Конвеллом. Позже появились сообщения о том, что Дэй впал в кому.

Бой Дэя и Конвелла проходил в ночь на 13 октября в андеркарде боксерского вечера, главным событием которого стало противостояние украинца Александра Усика и американца Чеза Уизерспуна. По окончании поединка Дэй не смог самостоятельно покинуть ринг.

23 июля в больнице в США скончался российский боксер Максим Дадашев. После поединка с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом россиянин получил отек мозга. Ему сделали операцию и ввели в искусственную кому. Как выяснилось позже, Дадашев перенес инсульт на ногах во время поединка.

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