Усик назвал имя желаемого соперника после дебютной победы в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик заявил, что хотел бы встретиться с британцем Энтони Джошуа. Слова спортсмена приводит Metro.

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Усик сказал, что в следующем поединке в супертяжелом весе желает боксировать с победителем боя между Джошуа и американцем Энди Руисом. При этом предпочтение украинец отдает именно Джошуа.

Ранее 13 октября Усик победил американца Чеза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом весе. Поединок прошел в Чикаго, 38-летний оппонент Усика отказался продолжать бой после седьмого раунда. Таким образом, украинец одержал 17-ю победу в профессиональной карьере. Он ни разу не терпел поражения.

После боя Усик заявил, что теперь готов драться с сильнейшими представителями супертяжелого веса. Также он отметил, что хочет бороться за чемпионский титул.

Джошуа и Руис встречались в июне. Американец одержал сенсационную победу и завладел четырьмя чемпионскими поясами. Спортсмены встретятся в бою-реванше 7 декабря.

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