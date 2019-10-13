Американский боксер впал в кому после нокаута

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после поединка за титул чемпиона США по версии Американской боксерской ассоциации (USBA) в весовой категории до 69,9 килограмма с соотечественником Чарльзом Конвеллом. Об этом сообщает Daily Express.

В 10 раунде Дэй пропустил несколько ударов и был нокаутирован. Его доставили в больницу. Отмечается, что 27-летний спортсмен находился в бессознательном состоянии. Неизвестно, была ли кома медикаментозной. Американцу предстоит операция на головном мозге.

На счету Дэя 17 побед, четыре поражения и одна ничья.

23 июля в больнице в США умер российский боксер Максим Дадашев. После боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса ему был диагностирован отек мозга. Спортсмену провели операцию, он был введен в искусственную кому. Позже выяснилось, что Дадашев во время поединка с Матиасом перенес инсульт.

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