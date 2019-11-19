Роберт Паттисон ушел из дома без денег и пропал в российском городе

В Челябинске пропал 40-летний гражданин Великобритании Роберт Паттисон. Об этом сообщила координатор поискового отряда «Легион СПАС» Татьяна Гроза, пишет портал 74.ru.

По ее словам, мужчина, который не говорит по-русски, ушел из дома ночью 18 ноября без денег, взяв с собой лишь черный туристический чемодан. Как добавила Гроза, британец совершенно не знает город.

Об исчезновении Паттисона сообщила его супруга, которая, по некоторым данным, является жительницей Челябинска.

Британец был одет в черные дубленку, джинсы и ботинки. Рост мужчины составляет 175-180 сантиметров. На руке имеет татуировку с именем Lana, а на правом предплечье — шрам, оставшийся после операции. Сам мужчина крепкого телосложения и лысый.

Пропавший мужчина практически является тезкой актера Роберта Паттинсона. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки». Фамилия пропавшего британца отличается от фамилии голливудской звезды отсутствием одной буквы «н».

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