Российский турист бесследно исчез во время отпуска в Турции

В Турции во время отдыха без вести пропал 25-летний гражданин России. Об этом его тетя Елизавета Кызьюрова сообщила газете «Аргументы и факты».

По ее словам, уроженец Сыктывкара Никита Василевский должен был вернуться в Германию, где он проживает с 16 лет, 5 ноября, однако перестал выходить на связь 1 ноября. В турецкий город Сиде он поехал один и во время путешествия постоянно связывался с родными по телефону.

В последний раз его видели в отеле Stone Palace Side, в номере которого он оставил свои вещи. Полиция, сотрудники гостиницы и туроператор отказались заняться поисками туриста, поскольку он не является гражданином Турции, утверждает Кызьюрова.

Его мать отправилась в Сиде, чтобы найти сына. Кроме того, родственники попросили помощи волонтеров, а также всех, кто обладает какой-либо информацией, писать Елизавете Кызьюровой. Среди примет пропавшего перечислены рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

В июне 2018 года житель Новосибирска, который отправился в путешествие в конце 2017 года, был объявлен в розыск. По информации новосибирских волонтеров и полиции, 26-летний Александр Марчук, путешествующий автостопом, выехал в Малайзию в декабре. Однако через полгода он перестал выходить на связь с родственниками.

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