Путин назвал справедливым переход акций «Башнефти» в собственность Башкирии

Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения на форуме «Россия зовет!» работы «Башнефти», назвал справедливым переход к Башкирии части пакета акций компании. «Что касается ситуации в "Башнефти", то я думаю, что это справедливо, когда значительная часть пакета перешла в собственность республики, чего раньше не было», — подчеркнул глава государства.

«Что касается работы конкретно компании, то, конечно, здесь нужно погрузиться просто в реалии происходящих там событий. У нас много компаний, я не могу погрузиться в каждую из них, и нет такой цели. Почему? Потому что "Роснефть" — хоть и компания с преимущественно государственным участием, но она работает в рынке, и она подчиняется решениям, которые принимаются акционерами и на общих собраниях, и исполнительными органами. Государство не вмешивается в текущую деятельность компании», — отметил Владимир Путин.

«Насколько я помню, "Башнефть" всегда отличалась тем, что у нее были хорошие перерабатывающие мощности, но всегда были проблемы с добычей, — продолжил тему президент Путин. — И то, что добыча там упала, на мой взгляд, не погружаясь в проблему и не зная деталей, что называется, на уровне первой сигнальной реакции, — видимо, это такие застарелые проблемы, которые и были связаны со сложностями в области добычи. Но все остальное, связанное с финансовым состоянием компании и так далее — на это надо, конечно, посмотреть».

Позже «Роснефть» ответила на вопросы главного инвестиционного директора «Просперити Кэпитал Менеджмент» Александра Браниса, прозвучавшие на форуме «Россия зовет!» в ходе состоявшейся дискуссии. В заявлении, опубликованном на официальном сайте «Роснефти», было особо отмечено, что регулирование добычи нефти «Башнефть» и других предприятий компании «Роснефть» происходит в строгом соответствии с рекомендациями Минэнерго России в рамках обязательств Российской Федерации по соглашению ОПЕК+.

Компания также сочла необходимым напомнить, что предыдущий частный контролирующий акционер «Башнефти» выводил в виде дивидендов и иных платежей фактически весь денежный поток «Башнефти» в подконтрольные им структуры при согласии миноритарных акционеров (включая, прежде всего, крупного миноритария «Просперити Кэпитал Менеджмент») в ущерб развитию компании. Более чем 180 миллиардов рублей из объемов выведенных денежных средств так и не были возвращены в «Башнефть». Александр Бранис и его инвестиционные структуры, будучи бенефициарами «Башнефти», вполне могли бы считаться соучастниками этих действий, сказано в заявлении.

Компания «Роснефть» по итогам анализа деятельности предыдущего частного собственника и выявления фактов недобросовестного управления «Башнефтью» с его стороны (вывода средств и активов, завышение тарифов на обеспечение электроэнергией, нефтесервисными услугами), в 2016-17 годах неоднократно предлагала «Просперити Кэпитал Менеджмент» принять участие в защите интересов акционеров компании в судебном порядке, однако, будучи очевидно связанными гласными или негласными обязательствами, «Просперити Кэпитал Менеджмент» отказалась вступить в судебные процедуры, в отличие от других крупных акционеров «Башнефти», включая Республику Башкортостан, подчеркивается в заявлении компании.

В результате принятых судебных решений «Башнефть» получила более 80 миллиардов рублей на развитие, а Республика Башкортостан — более 16 миллиардов рублей компенсации нанесенного ущерба, которые были перечислены дополнительно в региональный бюджет. В 2015 году все платежи «Башнефти» в бюджет республики составили 29,4 миллиарда рублей, а для сравнения в 2018 — 53,3 миллиарда рублей.