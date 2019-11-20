Усиленные российские Т-80 напугали Норвегию

Норвежская армия срочно нуждается в новых танках на фоне размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией. Об этом TV 2 Norge заявил глава отдела связи армии Норвегии Пер Эспен Странде.

Беспокойство норвежской стороны вызвали 26 российских танков, поступивших на вооружение Северного флота. По данным норвежского издания, модернизированные Т-80БВМ хорошо приспособлены к арктическим условиям: в частности, их двигатели способны запускаться и при минус 40 градусах.

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«Современные танки — это неотъемлемая часть любой заслуживающей доверия армии. И наши союзники, и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее», — подчеркнул Странде.

Как отмечает TV 2 Norge, ранее о необходимости закупки новых танков для нужд норвежских военных заявлял командующий армией Эйрик Кристофферсен. По его словам, вооруженные силы страны должны пополниться как минимум 84 боевыми машинами. Размещение российских Т-80БВМ у норвежской границы, считает издание, может значительно ускорить их закупку.

Т-80БВМ основан на танке Т-80БВ. Модернизированная машина получила многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», обновленное 125-миллиметровое орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и систему динамической защиты «Реликт». Российские военные начали получать Т-80БВМ в 2018 году.

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