Вратарь НХЛ поймал шайбу в прыжке и прослыл супергероем

Сейв вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флери в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс» впечатлил пользователей сети. Видео появилось в Twitter лиги.

В третьем периоде встречи форвард «Торонто» Николас Петан наносил бросок по пустым воротам, но канадский вратарь среагировал и в прыжке поймал шайбу. Пользователи оценили сейв Флери.

Агент Аллан Уолш назвал действия голкипера «спасением века». «Это был нечеловеческий сейв», «Флери — наша национальная гордость», — писали другие юзеры. Один из них прикрепил к записи фото Супермена.

Встреча завершилась победой «Вегаса» со счетом 4:2. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 25 очков в 23 матчах.

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