Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета». Видео появилось в Twitter Yeni Şafak Spor.

При счете 3:1 в пользу «Понте-Преты» Карлос дважды спас свою команду. После первого сейва голкипер упал за лицевую линию, но сумел вытащить мяч из-за сетки.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Понте-Преты». Команда располагается на 11-м месте серии В, «Фигейренсе» — на 16-м.

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