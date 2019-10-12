Российский голкипер НХЛ остался без клюшки и совершил серию сейвов

Российский вратарь клуба «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский несколько раз спас команду во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрс». Видео появилось в Twitter FOX Sports Florida & Sun.

— FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) 12 октября 2019, 01:46

В овертайме голкипер на 10 секунд остался без клюшки и без нее смог сделать несколько сейвов. Матч завершился победой «Баффало» в серии буллитов — 3:2. Бобровский отразил один буллит из трех.

С 2012 по 2019 год россиянин выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В 2013-м и 2017-м его признавали лучшим вратарем НХЛ. 1 июля этого года у Бобровского истек контракт с «Коламбусом», и на правах свободного агента он подписал соглашение с «Флоридой». Контракт рассчитан на 7 лет.

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