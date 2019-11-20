На витражах церкви разглядели неприличные сцены с персонажами Библии

В сети стало популярным фото витража с изображенными на нем Девой Марией и Иисусом Христом, тень на ноге которого напомнила некоторым пользователям сети мужской половой орган. На это обратила внимание газета Metro.

Как сообщается, витраж представляет из себя переработку пьеты, созданной скульптором Микеланджело Буонарроти. Оригинальная работа 1499 года находится в Ватикане и изображает Деву Марию с безжизненным Христом на руках. Автор витража изобразил тени на внутренних сторонах бедер Христа, одна из которых вызывала у части юзеров ассоциации с пенисом.

«Что именно держит Дева Мария?» — задавалась вопросом обратившая внимание на витраж пользовательница Twitter с ником Rosievix. «Очевидно, его третья нога», — шутил комментатор Yoann. «Я не могу этого развидеть», — жаловался Келон Магрудер (Kelon Magruder).

Юзер Уилл Тротман (Will Trotman) поделился фото другого витража, намекнув на то, что происходящее на нем также можно трактовать двусмысленно.

«А что тут делает Иоанн Креститель?»

Ранее Twitter-аккаунт Tory_Jesus превратил Христа в политический мем. Автор профиля в шутливой форме представил Иисуса в образе представителя Консервативной партии Великобритании, таким образом критикуя их деятельность.

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