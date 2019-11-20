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На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка

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Украинский генерал-майор Олег Микац охарактеризовал ополченцев Донбасса во время боев за Донецкий аэропорт. Об этом он рассказал агентству УНИАН.

По его словам, ополченцами жители юго-восточной Украины становились не ради идеи. «Была такая категория людей: в школе плохо учился, работы нормальной нет, друзей нет, денег вечно не хватает. И тут он берет в руки автомат. Соседи смотрят с уважением, никто "дурачком" уже не называет», — пояснил военный.

Микац добавил, что ополченцы Донбасса были очень «фанатичны», однако к ним относились как к расходному материалу. Бойцы не забирали тела убитых соратников, чтобы не организовывать похороны и не выплачивать компенсации — они руководствовались принципов «нет тела — нет дела», отметил генерал.

«Нам приходилось собирать трупы врага, доставлять их в морозильные комнаты бывшей кухни ДАП [украинская государственная авиакомпания — прим. "Ленты.ру"]. Много позже они показывали те тела и рассказывали, что это не они, а мы бросили своих», — рассказал Микац.

Бои за Донецкий аэропорт шли с осени 2014 года по январь 2015-го, в результате он оказался почти полностью разрушен. Первые серьезные столкновения между силами Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в том районе начались еще в последних числах августа 2014-го. 5 сентября того же года на переговорах в Минске было заключено соглашение, по которому территория аэропорта отошла ДНР, однако оно не было выполнено.

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