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Модель появилась на публике в полупрозрачном платье без нижнего белья

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Деми Роуз

Британская модель Деми Роуз появилась на мероприятии косметического бренда Skinny Tan в Лондоне в откровенном наряде. Ее образ заметило Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 24-летняя Роуз запечатлена в черном полупрозрачном платье-мини с оборками и шнуровкой на груди, под которым отсутствует нижнее белье.

Роуз также надела открытые туфли на шпильке с металлическим носком, в ее руках — блестящая черная сумка на цепочке.

15 ноября американская супермодель и предпринимательница Карли Клосс появилась в откровенном наряде на международном гала-концерте в нью-йоркском музее Гуггенхайма. На супермодели заметили блузку из прозрачной ткани, надетую на голое тело.

В октябре сообщалось, что нижнее белье, просвечивающее через прозрачную верхнюю одежду, стало популярным модным трендом. На показах весна-2020 многие мировые бренды, такие как Loewe, Christian Dior и Tom Ford, использовали этот образ в своих коллекциях.

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