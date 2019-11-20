Модель появилась на публике в полупрозрачном платье без нижнего белья

Британская модель Деми Роуз появилась на мероприятии косметического бренда Skinny Tan в Лондоне в откровенном наряде. Ее образ заметило Daily Mail.
На размещенных в сети снимках 24-летняя Роуз запечатлена в черном полупрозрачном платье-мини с оборками и шнуровкой на груди, под которым отсутствует нижнее белье.
Роуз также надела открытые туфли на шпильке с металлическим носком, в ее руках — блестящая черная сумка на цепочке.
15 ноября американская супермодель и предпринимательница Карли Клосс появилась в откровенном наряде на международном гала-концерте в нью-йоркском музее Гуггенхайма. На супермодели заметили блузку из прозрачной ткани, надетую на голое тело.
В октябре сообщалось, что нижнее белье, просвечивающее через прозрачную верхнюю одежду, стало популярным модным трендом. На показах весна-2020 многие мировые бренды, такие как Loewe, Christian Dior и Tom Ford, использовали этот образ в своих коллекциях.