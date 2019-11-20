Любителям «русских клипов» порекомендовали обратиться к психологу

Пользовательница Twitter c ником «ши рашн в общем» изучила комментарии под клипами российских исполнителей 1990-х — 2000-х годов и пришла к выводу, что людям, которые их оставляют, необходим психолог. Микроблогерша отобрала наиболее печальные комментарии и опубликовала их на своей странице.

«В интернете нет более депрессивного пространства», — считает девушка. Она добавила, что YouTube следовало бы нанять штат психологов, которые бы следили за сообщениями людей под клипами.

— ши рашн в общем (@kubrickdied4u) 19 ноября 2019, 23:18

Во многих комментариях пользователи ностальгировали по детству, хотели туда вернуться и признавались, что плакали во время просмотра того или иного клипа. «Эхх. 1999 год. Мне тогда еще только 44 было. И впереди еще вся жизнь... А сейчас и деревья не те, и трава тусклая», — писал юзер Илья Григорьев. «Люблю эту песню, клип, люблю это время, потому что все близкие были рядом, все были живы», — делилась своими чувствами пользовательница Екатерина Мартынова.

Автор поста особо отметила комментарии про умершую от рака певицу Жанну Фриске. «Ну куда же ты оставила меня одну в этом хреновом black star мире. Люди больше не знают музыку», — грустил юзер Sun light.

Кроме того, многие пользователи тосковали по умершему участнику группы «Иванушки International» Олегу Яковлеву в комментариях под песней «Снегири». «Слушая песню, сложно дышать, слезы, такое чувство, что он рядом, улетел снегирь Олег, покойся с миром», — писала Настя Пух.

Ранее пользователей сети растрогал вопрос не говорившего больше 15 лет парня. Дэвид замолчал в четыре года, когда у него начали проявляться признаки тяжелого аутизма.

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