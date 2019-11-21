США сообщили о поставке сжиженного газа на Украину

Судно с сжиженным природным газом (СПГ), предназначенным для Украины, прибыл в Польшу из США. Об этом сообщило американское посольство в Киеве на своей странице в Facebook.

«Американский сжиженный природный газ (СПГ) едет на Украину! Еще один шаг в оказании помощи Украине по достижению энергетической независимости», — говорится в сообщении дипмиссии.

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31 августа представители Польши, Украины и США подписали меморандум по поставкам газа. В документе есть пункт о поставках американского топлива через Польшу на Украину. Представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, рассуждая о планах по объемам перенаправляемого газа, подчеркнул, что Киев должен поработать над инфраструктурой.

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