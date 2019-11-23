В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину

Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, скорее всего, окажутся невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, хотя американская сторона заявляет о желании помочь Украине обрести энергетическую независимость, на самом деле США стремятся сделать страну зависимой от себя за счет поставок СПГ. «Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — подчеркнул сенатор.

21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.

31 августа представители Польши, Украины и США подписали меморандум по поставкам газа. В документе есть пункт о поставках американского топлива через Польшу на Украину. Представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, рассуждая о планах по объемам перенаправляемого газа, подчеркнул, что Киев должен поработать над инфраструктурой.

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