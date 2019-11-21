Пропавший в Турции российский футболист нашелся

Российский футболист Заур Садаев в Instagram отреагировал на информацию о том, что турецкий клуб «Анкарагюджю» не может выйти с ним на связь.

Садаев сообщил, что его контракт с командой был разорван. «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб», — написал футболист.

Об исчезновении Садаева 20 ноября рассказал тренер «Анкарагюджю» Мустафа Каплан. Специалист отметил, что игрок уехал из расположения «Анкарагюджю» перед перерывом на матчи национальных сборных, а теперь до него не могут дозвониться.

Состав «Анкарагюджю» Садаев пополнил в январе 2019 года на правах аренды, летом соглашение было продлено. В этом сезоне он провел в составе команды десять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата.

Садаев до переезда в Турцию играл за грозненский «Ахмат». Также он известен по выступлениям за польские клубы «Лехия» и «Лех».

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